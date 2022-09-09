9 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 08:57 — REGNUM Во Владивостоке 8 сентября 2022 года завершился Восточный экономический форум и регионы подводят итоги «сбора урожая». Не исключение и Приморский край, власти которого подписали на ВЭФ соглашение о создании нового горнолыжного курорта на базе краевой школы олимпийского резерва «Белая Гора» и краевой спортивно-туристической базы «Салют», что в Арсеньевском городском округе. Передача имущества последних инвестору уже одобрена. Кто же снимет сливки с этого проекта? Кому в этот раз перепадут преференции? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Лыжник Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

О проекте и соглашении

В ходе ВЭФ региональное минэкономразвития, инвестиционное агентство Приморского края подписали концессионное соглашение с частным инвестором — ООО «Приморье СпортОтельИнвест». От властей подпись поставила замглавы правительства региона Елена Бронникова.

Суть проекта, который поддержал губернатор Приморья Олег Кожемяко, в создании горнолыжного курорта «Арсеньев». Создавать его будут в рамках государственно-частного партнёрства на базе двух госактивов — краевой школы олимпийского резерва и краевой спортивно-туристической базы «Салют». Место выбрано не случайно — здесь есть инфраструктура и нет конкурентов.

Инвестор, обещающий вложить около 9 млрд рублей (по другим данным — 7,6 или 8,1 млрд рублей и при этом 5,45 млрд рублей фигурируют как заёмные), планирует начать работы уже в 2023 году. Построить же основные объекты должны за два года — к концу 2025-го. Что будет в составе? Инвестор на первом этапе обещает трассы протяжённостью 12 километров с системой искусственного оснежения, а также две скоростные канатные дороги длиной 1,5 км, закрытый и открытый бассейны, туристический центр с рестораном и гостиничный фонд на 225 номеров.

На сайте torgi. gov.ru обнародовано сообщение минэкономразвития Приморского края о соответствующем конкурсе на право заключения концессионного соглашения, итоги по которому подвели 8 сентября 2022 года. Речь идёт о создании комплекса сооружений недвижимого и объектов движимого имущества для организации мероприятий по физической культуре и спорту, туризма и отдыха граждан в Приморском крае — современном круглогодичном семейном горнолыжном курорте «Арсеньев». Срок действия соглашения — 30 лет. Дата публикации сообщения — 24.07.2022 года, а буквально через три дня после этого приморские депутаты согласовали решение правительства края о заключении концессионного соглашения на реализацию проекта «Белая гора» в Арсеньеве. Как уточняло издание newsvl, инвестору передаётся в пользование 16 объектов недвижимости базы, семь земельных участков, два не сформированных участка, 25 объектов движимого имущества, в том числе снегоходы, снегогенераторы, общей балансовой стоимостью более 227 млн рублей. Помимо этого, краевые власти всячески будут содействовать реализации проекта и обязались даже достроить мост через Осиновку и дороги к базе. В проекте соглашения также указано — «концедент (регион — прим. ИА REGNUM) обеспечивает окупаемость инвестиций концессионера». В соответствующем приложении к проекту соглашения также прописан базовый капитальный грант как финансовое обязательство концедента. Он составляет более 1,528 млрд рублей.

Восточный экономический форум Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Концессионер в ответ обязался предоставить спортшколе доступ к участку горнолыжной трассы, который нужен для тренировок.

Что ещё получит инвестор? В сообщениях приморских властей фигурируют обещания налоговых льгот, например по налогу на прибыль, и преференций за счёт распространения на территории режима ТОР. Будет задействован и механизм «инфраструктурных облигаций».

Вернёмся к будущему горнолыжному комплексу, который также окрестили семейным курортом. Кто же снимет сливки с него?

О бенефициарах

Инвестора губернатор Кожемяко окрестил имеющим богатый опыт эксплуатации спортивных и туристических объектов в Краснодарском крае и Сахалинской области.

В ЕГРЮЛ московское ООО «Приморье СпортОтельИнвест» (ранее называлось ООО «Туран Резиденс») при этом фигурирует только с мая 2019 года (богатый опыт включает три года?). По основному виду деятельности компания ведёт деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. То есть не строитель, не спортивный застройщик? Финансовые итоги также не говорят о богатом, а главное, успешном опыте компании где-либо. За 2021 год чистая прибыль в базе ФНС — 0, за 2020 год — 10 тыс. рублей, за 2019 год аналогично — прибыль была нулевой.

Вид на город Арсеньев с горнолыжных трасс (сс) Романвер

Буквально за пару месяцев до ВЭФ у компании сменился собственник. Вместо Андрея Мельникова 21 июня 2022 года им стал Николай Шленцов. А вот Шленцов может быть фигурой уже более известной. Его данные совпадают с данными топ-менеджера сочинского курорта «Роза Хутор», который был построен к зимней Олимпиаде 2014 года. В 2018 году РИА Новости со ссылкой на Шленцова сообщало, что ещё в 2017 году курорт получил в аренду 1160 га земли на рекреационной территории Сочинского национального парка и природного заказника.

Встречается фамилия Шленцова и на Сахалине. В публикации СМИ от 2015 года говорится, что проект туристического комплекса «Горный воздух» представляет собой строительство новых горнолыжных трасс и гостиниц. Представлял проект Николай Шленцов — заместитель гендиректора компании, разработавшей концепцию развития «Горного воздуха». А губернатором Сахалина тогда был как раз Кожемяко, который предложил вынести проект на всенародное обсуждение и принимал живое участие в его обсуждении. Разработать концепцию проекта опять же должна была компания, подконтрольная олигарху Потанину. В том же 2015 году олигарх заявлял, что «Роза Хутор» примет участие в создании национального туроператора.

Трассы горнолыжного комплекса «Роза Хутор» (сс) Sergei Kazantsev

Что касается Николая Шленцова (владельца ООО «Приморье СпортОтельИнвест»), в его активе официально также есть с апреля 2021 года ООО «Монолит» (Сочи, операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе) и ООО «Эко-планета» (Москва, физкультурно-оздоровительная деятельность). Директором последней является Алексей Тарасов, у которого есть общий бизнес с директором ООО «Приморье СпортОтельИнвест» — Русланом Сабаниным. В свою очередь Тарасов — директор ООО «РТС-Амур», у которого среди владельцев есть компания, которая владела долей в ООО «Сахалин отель групп». Совладельцем последнего было ООО «Антерра» бывшего совладельца и руководителя «Нефтетранссервиса» (компании — оператора железнодорожных перевозок с 50-миллиардным оборотом) Александра Тертычного.

Тертычный неожиданно для многих занялся отельным бизнесом. У него в Сочи есть оздоровительный отель Green Flow, и как раз — на курорте «Роза Хутор». В одном из своих недавних интервью бизнесмен отметил, что пришел в гостиничный бизнес после поездки на недавно построенный курорт «Роза Хутор», которым управляли его коллеги.

Так кто же реальный бенефициар будущего горнолыжного курорта в Приморье?