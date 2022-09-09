Кемерово, , 04:54 — REGNUM Россия социальное государство по Конституции, поэтому помощь пенсионерам, своевременная индексация пенсии — это конституционная обязанность нашего государства. Такое мнение ИА REGNUM высказал кузбасский политолог Андрей Полухин, комментируя заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Однако этим делом не ограничено. Возрастные категории, пенсионеры — надёжный электоральный оплот нашей действующей государственной власти. Это всегда осознавалось на государственном уровне и индексацию пенсий старались производить своевременно. Планируют индексацию и на 2023 год, — отметил Полухин. — Предложение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой касается категории работающих пенсионеров. Как я к этому предложению отношусь? Здесь борются две правды. И людям надо справедливо помогать, и разумно не распылять дефицитные пенсионные фонды. Какая из правд победит по этому поводу, будет зависеть от многих обстоятельств следующего года. Думаю, при благоприятном сценарии государство не будет жадничать и никого не обидит».

Ранее и сообщало, что по словам Москальковой, в России пенсии должны индексироваться всем пенсионерам, независимо от того работающий пенсионер или неработающий. При этом проект бюджета Пенсионного фонда России на 2023 год не предусматривает индексации пенсий работающим пенсионерам.

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