Лондон, , 04:41 — REGNUM В Великобритании из-за смерти королевы Елизаветы II отменили намеченные на ближайшие дни забастовки сотрудников Королевской почты и железных дорог. Об этом говорится в сообщениях, 8 сентября распространённых отраслевыми профсоюзами.

Королевская почта. Великобритания Felix O

Как следует из решения профсоюза работников связи Соединённого Королевства, намеченная на 9 сентября забастовка была отменена «из уважения к её [королевы] служению стране и её семье».

Акцию протеста против ухудшения условий труда отменил и британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT.

железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT «Планировавшаяся на 15 и 17 сентября забастовка на железных дорогах отменена. Мы выражаем глубочайшие соболезнования её семье, друзьям и стране».

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Безопасности ООН провёл минуту молчания в память о королеве Великобритании Елизавете II, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Совбез ООН провел минуту молчания в память о Елизавете II