Лондон, 9 сентября, 2022, 04:41 — ИА Регнум. В Великобритании из-за смерти королевы Елизаветы II отменили намеченные на ближайшие дни забастовки сотрудников Королевской почты и железных дорог. Об этом говорится в сообщениях, 8 сентября распространённых отраслевыми профсоюзами.

Felix O Королевская почта. Великобритания

Как следует из решения профсоюза работников связи Соединённого Королевства, намеченная на 9 сентября забастовка была отменена «из уважения к её [королевы] служению стране и её семье».

Акцию протеста против ухудшения условий труда отменил и британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT.

железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT «Планировавшаяся на 15 и 17 сентября забастовка на железных дорогах отменена. Мы выражаем глубочайшие соболезнования её семье, друзьям и стране».

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память о королеве Великобритании Елизавете II, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет.