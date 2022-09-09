Симферополь, 9 сентября, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Крым готов помочь Херсонской области с поставками газа, если поступит соответствующее обращение, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

«Мы оказываем поддержку в рамках наших полномочий. Если будет принято решение, что такая помощь необходима, мы, конечно, ее окажем. Ресурсы у Крыма есть», — приводит его слова РИА Новости.

Константинов уточнил, что для принятия соответствующего решения необходим запрос от Херсонской области, а также одобрение федеральных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запуск железнодорожного сообщения между полуостровом и Херсоном, а также Запорожской областью откладывается на неопределенный срок. По его словам, для запуска пассажирских поездов необходимо обеспечение всех мер безопасности.