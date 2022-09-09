Эр-Рияд, , 04:33 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз и наследный принц королевства Мухаммед бин Салман направили свои соболезнования новому королю Великобритании Карлу III в связи со смертью его матери королевы Елизаветы II, 9 сентября сообщает информационное агентство SPA.

Саудовская Аравия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Саудовский монарх отметил, что королева была «образцом лидерства, который увековечат в истории». Мухаммед бин Салман в свою очередь подчеркнул, что «мир запомнит огромное влияние и великие дела» Елизаветы II.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября глава Белого дома Джо Байден распорядился приспустить государственные флаги США в знак траура по Елизавете II.

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