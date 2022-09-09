Вашингтон, 9 сентября, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Возмущение обещанием экс-президента США Дональда Трампа помиловать всех участников штурма Капитолия в январе 2021 года выразил действующий глава Белого дома Джозеф Байден. Соответствующее заявление американский лидер сделал 8 сентября на на мероприятии нацкомитета Демократической партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

«Вы слышали, недавно он сказал, что если его снова выберут, он их всех помилует, оплатит их юридические расходы. Как ты при этом можешь называть себя сторонником демократии, как это возможно», — сказал Байден.

Как указал президент США, нельзя одновременно быть за демократию и защищать атаку на Капитолий. По словам Байдена, Трамп и его сторонники разрушают саму демократию в США.

Байден призвал голосовать на промежуточных выборах в ноябре и заявил, что никому больше не позволит украсть выборы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно опросам, президент США Байден обошел бы экс-главу государства Трампа на шесть процентных пунктов в случае проведения президентских выборов прямо сейчас.