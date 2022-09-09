Пхеньян, 9 сентября, 2022, 04:20 — ИА Регнум. КНДР не намерена больше вести переговоры о ядерном разоружении в связи с принятием нового закона, закрепляющего статус ядерной державы, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе заседания Верховного народного собрания в Пхеньяне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Плакат КНДР

«Обладание ядерным оружием является нашим законным и неотъемлемым правом. Мы не намерены отказываться от ядерного оружия. Новый закон делает невозможными переговоры по денуклеаризации», — заявил он.

При этом, по словам лидера КНДР, Пхеньян берет на себя обязательства по нераспространению ядерного оружия и технологий третьим странам. Он подчеркнул, что наличие таких вооружений позволяет сдерживать Соединенные Штаты и их союзников от возможной агрессии против Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян намерен и в дальнейшем развивать свой ядерный арсенал. По его словам, наличие ядерного оружия надежно защищает страну от агрессоров.