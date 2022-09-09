Лос-Анджелес, США, , 04:10 — REGNUM Warner Bros. и студия DC выложили в Сеть новый трейлер будущего кинокомикса «Чёрный Адам», главную роль в котором исполнит Дуэйн Джонсон. Ролик был опубликован 9 сентября на портале WGDC.

Дуэйн Джонсон в фильме «Чёрный Адам» Кадр из трейлера

Стоит отметить, что фанаты кинокомиксов пришли в восторг от ролика, в котором DC показала массу новых экшн-сцен. В трейлере, в частности, вновь показан момент, как Чёрный Адам, приговорённый к вечному заключению, вырывается на свободу спустя пять тысяч лет.

Зрители могут видеть, как одного из самых популярных антигероев комиксов DC, который предпочитает решать все проблемы при помощи деструктивных методов, пытаются вразумить члены Общества Справедливости Америки. Очевидно, что некоторые из них не способны справиться с Чёрным Адамом, однако персонаж Джонсона в какой-то момент понимает, что тоже был излишне самоуверенным.

Напомним, премьера картины состоится в США 21 октября 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Дуэйн Джонсон показал костюм Доктора Фейта (роль исполнит Пирс Броснан).

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