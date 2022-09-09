Претория, ЮАР, , 04:05 — REGNUM Позицию Южно-Африканской республики (ЮАР) по вопросу о возможном вводе санкций против России ясно раскрыл спикер МИД страны Клейсон Моньела 8 сентября в беседе с изданием «Известия».

Флаг ЮАР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Нет, не будет никакого изменения, никаких санкций. ЮАР проводит независимую внешнюю политику, которая не подвержена влиянию других стран. Наша внешняя политика исходит из наших национальных интересов, а не внешнего давления», — указал Моньела.

Кроме того, дипломат заверил, что запланированный на 16 сентября визит президента республики Сирила Рамафозы в Вашингтон для встречи с американским лидером Джозефом Байденом никак не повлияет на взаимоотношения между Преторией и Москвой.

В свою очередь, в российском посольстве в Претории уточнили, что ряд компаний в ЮАР приняли решение отказаться от сотрудничества с Россией на фоне санкций. Однако в Москве выразили уверенность в том, что на государственном уровне Претория будет и в дальнейшем «придерживаться взвешенной и сбалансированной линии» в том числе по ситуации вокруг б. УССР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация США разочарована тем, что ЮАР и большая часть стран африканского континента отказались последовать за США в осуждении российской операции. Президент США Байден встретится в сентябре с президентом ЮАР Рамафозой, в то время как администрация США стремится сблизиться с африканскими странами, которые заняли нейтральную позицию в отношении России.

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