Претория, ЮАР, 9 сентября, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Позицию Южно-Африканской республики (ЮАР) по вопросу о возможном вводе санкций против России ясно раскрыл спикер МИД страны Клейсон Моньела 8 сентября в беседе с изданием «Известия».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг ЮАР

«Нет, не будет никакого изменения, никаких санкций. ЮАР проводит независимую внешнюю политику, которая не подвержена влиянию других стран. Наша внешняя политика исходит из наших национальных интересов, а не внешнего давления», — указал Моньела.

Кроме того, дипломат заверил, что запланированный на 16 сентября визит президента республики Сирила Рамафозы в Вашингтон для встречи с американским лидером Джозефом Байденом никак не повлияет на взаимоотношения между Преторией и Москвой.

В свою очередь, в российском посольстве в Претории уточнили, что ряд компаний в ЮАР приняли решение отказаться от сотрудничества с Россией на фоне санкций. Однако в Москве выразили уверенность в том, что на государственном уровне Претория будет и в дальнейшем «придерживаться взвешенной и сбалансированной линии» в том числе по ситуации вокруг б. УССР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация США разочарована тем, что ЮАР и большая часть стран африканского континента отказались последовать за США в осуждении российской операции. Президент США Байден встретится в сентябре с президентом ЮАР Рамафозой, в то время как администрация США стремится сблизиться с африканскими странами, которые заняли нейтральную позицию в отношении России.