Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выражает соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II ее семье, а также правительству и народу королевства. Об этом говорится в заявлении главы организации, распространенном его пресс-службой.

UN Photo/Mark Garten Антониу Гутерреш

По словам генсека, Елизавета II была «хорошим другом ООН» и успела дважды посетить штаб-квартиру организации в Нью-Йорке. Он также считает, что мир «надолго запомнит» королеву за ее «преданность и лидерство».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Совет Безопасности ООН провел минуту молчания в память о Елизавете II и выразил соболезнования в связи с кончиной монаршей особы.