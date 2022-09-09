Красноярск, 9 сентября, 2022, 03:39 — ИА Регнум. В пятницу, 9 сентября, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +13… +15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Сентябрьский вечер над Красноярском

В 7:10 на Театральной площади было +7 °C.

Ночью с 9 на 10 сентября ожидается до +5… +9 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость западного ветра 6−11 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В субботу, 10 сентября, в Красноярске до +15… +17 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +4… +8 °C, облачно с прояснениями.

В воскресенье, 11 сентября, в Красноярске ожидается до +16… +19 °C днём и до +8… +11 °C ночью. Облачно, ночью небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 9 сентября в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до −3 °C.

В южных районах Красноярского края, в Туве местами ожидается высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность V класса.