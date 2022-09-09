Москва, 9 сентября, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Прихода бабьего лета следует ожидать в Центральной России не раньше, чем через десять дней. Такой прогноз сделал 8 сентября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью радио Sputnik.

Василий Иванов ИА REGNUM Теплая поздняя осень

Как уточнил метеоролог, период сухой и тёплой погоды, который в обиходе называют бабьим летом, в Центральной России, по прогнозу, рассчитывается в период с 19 по 26 сентября. С большой долей вероятности именно на этот период придётся приход долгожданного бабьего лета.

Согласно прогнозам, начиная с 12 сентября температура воздуха будет подниматься днём до +14… +16 градусов, а ночью будет понижаться до +5… +7 градусов. Шувалов пояснил, что такие значения температур близки к климатической норме.

По словам специалиста, при этом общие показатели климатической нормы осенью резко понижаются. Сейчас нормальная среднесуточная температура составляет +13 градусов, а через неделю она снизится практически на градус. Осень постепенно и бесповоротно вступает в свои права.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что начиная с 9 сентября в Москве начнёт преобладать сухая, солнечная погода.