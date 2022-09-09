Вашингтон, 9 сентября, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Актриса сериала «Звёздный путь: Пикар» Мишель Хёрд раскрыла подробности сюжета третьего сезона шоу. Об этом 9 сентября сообщает портал Comicbook.

Звёздный океан

Хёрд, выступая на мероприятии, посвящённом Дню «Звёздного пути» (отмечается фанатами ежегодно 8 сентября), рассказала, что в продолжении шоу отставной адмирал Звёздного флота Жан-Люк Пикар (Патрик Стюарт) и его команда покажут зрителям преступный мир «Звёздного пути». Она, в частности, заявила, что шоу будет исследовать «теневую часть» вселенной «как никогда раньше».

Напомним, телекомпания CBS опубликовала трейлер третьего сезона сериала «Звёздный путь: Пикар» 8 сентября 2022 года. В начале ролика зрители могут видеть, как группа таинственных антагонистов пытается убить доктора Беверли Крашер (Гейтс Макфадден). Премьера продолжения шоу состоится на сайте онлайн-кинотеатра Paramount Plus 16 февраля 2023 года.