Нью-Йорк, США, , 03:21 — REGNUM Американские власти якобы следят за тем, чтобы оружие, которое передается Киеву Вашингтоном, не стало предметом «утечки или незаконного распространения». Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс в ходе заседания Совбеза организации.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Соединенные Штаты «работают» с киевским режимом в вопросе обеспечения подотчетности, чтобы не допустить «непредвиденных последствий».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент США Джо Байден одобрил выделение Киеву дополнительной военной помощи на сумму до $675 млн.

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