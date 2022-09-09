Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Американские власти якобы следят за тем, чтобы оружие, которое передается Киеву Вашингтоном, не стало предметом «утечки или незаконного распространения». Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс в ходе заседания Совбеза организации.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, Соединенные Штаты «работают» с киевским режимом в вопросе обеспечения подотчетности, чтобы не допустить «непредвиденных последствий».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент США Джо Байден одобрил выделение Киеву дополнительной военной помощи на сумму до $675 млн.