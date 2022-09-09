Пхеньян, , 03:13 — REGNUM Новый закон, закрепляющий за Северной Кореей право нанесения превентивного ядерного удара в случае неизбежной угрозы, приняли власти КНДР. Об этом 9 сентября сообщило агентство KCNA.

Загнанный в угол. Северная Корея Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня мы завершили историческое дело, полностью юридически закрепив политику ядерных сил. Мы будем укреплять боеготовность в ядерной сфере, расширять возможности по применению ядерного оружия», — такое заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании Верховного народного собрания.

В соответствии с положениями нового закона, Северная Корея может нанести автоматический ядерный удар в случае покушения на главу государства Ким Чен Ына, либо в случае угрозы нападения на него.

При этом КНДР обязуется не распространять ядерное оружие и связанные с ним технологии и не передавать его другим странам.

Читайте ранее в этом сюжете: Небензя потребовал доказательств о закупках Россией оружия у Ирана и КНДР