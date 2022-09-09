Геленджик, Краснодарский край, , 03:14 — REGNUM Сэкономить в ходе торгов по выбору подрядчика на строительство крупного образовательного объекта — школы в Геленджике на 1550 учеников — не удалось. На соответствующий тендер была подана лишь одна заявка, потому контракт предложен по максимальной цене — более 1,118 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Сам электронный аукцион был признан не состоявшимся, но так как поступившая единственная заявка соответствует требованиям, заявителю был предложен контракт за 1 118 127 474,83 рубля.

Данные победителя в протоколе не приводятся.

Напомним, в задачи подрядчика входит строительство трёхэтажной школы за 23 этапа — до середины октября 2024 года. Под объект определен земельный участок общей площадью более 28 тыс. кв. м, который расположен на улице Пионерская.

Оплачивать работу будут средствами местного бюджета.