Геленджик, Краснодарский край, 9 сентября, 2022, 03:14 — ИА Регнум. Сэкономить в ходе торгов по выбору подрядчика на строительство крупного образовательного объекта — школы в Геленджике на 1550 учеников — не удалось. На соответствующий тендер была подана лишь одна заявка, потому контракт предложен по максимальной цене — более 1,118 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Сам электронный аукцион был признан не состоявшимся, но так как поступившая единственная заявка соответствует требованиям, заявителю был предложен контракт за 1 118 127 474,83 рубля.

Данные победителя в протоколе не приводятся.

Напомним, в задачи подрядчика входит строительство трёхэтажной школы за 23 этапа — до середины октября 2024 года. Под объект определен земельный участок общей площадью более 28 тыс. кв. м, который расположен на улице Пионерская.

Оплачивать работу будут средствами местного бюджета.