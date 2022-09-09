Исламабад, 9 сентября 2022, 03:06 — REGNUM Пострадавший от масштабных наводнений Пакистан поблагодарил международное сообщество за предоставляемую гуманитарную помощь. С соответствующим заявлением 8 сентября на пресс-конференции выступил официальный представитель МИД Пакистана Асим Ифтихар Ахмед.
По его словам, поддержку властям Пакистана в их усилиях по оказанию помощи пострадавшим от наводнений и оползней оказало «большое число наших друзей и партнёров».
По официальным данным, число жертв наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, достигло 1391, пострадали 12 722 жителя. Масштабные стихийные бедствия затронули более 33 млн граждан Пакистана.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия предоставит гуманитарную помощь в размере $500 тысяч пострадавшим от наводнения в Пакистане, в результате которого погибло не менее 1136 человек.
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