Исламабад, , 03:06 — REGNUM Пострадавший от масштабных наводнений Пакистан поблагодарил международное сообщество за предоставляемую гуманитарную помощь. С соответствующим заявлением 8 сентября на пресс-конференции выступил официальный представитель МИД Пакистана Асим Ифтихар Ахмед.

Жизнь в Пакистане

По его словам, поддержку властям Пакистана в их усилиях по оказанию помощи пострадавшим от наводнений и оползней оказало «большое число наших друзей и партнёров».

Асим Ифтихар Ахмед «В Пакистан прибыли 50 рейсов с гуманитарной помощью от Китая, Франции, Иордана, Катара, Турции, Туркменистана, ОАЭ, ЮНИСЕФ (организация, признанная в РФ нежелательной), Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Узбекистана и Всемирной продовольственной программы ООН. Вместе с тем, многие страны предоставили финансовую и неденежную поддержку… Мы благодарим международное сообщество за великодушно оказанную в час нужды поддержку».

По официальным данным, число жертв наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, достигло 1391, пострадали 12 722 жителя. Масштабные стихийные бедствия затронули более 33 млн граждан Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия предоставит гуманитарную помощь в размере $500 тысяч пострадавшим от наводнения в Пакистане, в результате которого погибло не менее 1136 человек.

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