Минск, , 10:36 — REGNUM Уровень локализации производства на белорусском предприятии «Мотовело» в скором времени может достичь 80−90 процентов. Об этом сообщила председатель Совета Республики Национального Собрания Белоруссии Наталья Кочанова после общения с Александром Лукашенко, сообщает «Советская Белоруссия».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время встречи Наталья Кочанова доложила Лукашенко, как выполняются его поручения по увеличению локализации на «Мотовело».

"И у нас уже есть результаты этой работы, я о них докладывала. Если все сложится успешно, то 18 предприятий будут выпускать комплектующие для сборки мотоциклов. По велосипедам — 12 предприятий. С ними состоялась встреча, все взяли в разработку и сегодня активно занимаются этими вопросами. Если все сложится удачно и наши предприятия начнут выпускать эти комплектующие (а это будет именно так, потому что они дали свое подтверждение), это будет около 80−90 процентов локализации выпуска этой продукции», — сказала Качанова.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года во время посещения мотовелозавода Александр Лукашенко говорил о важности увеличения локализации и создания собственного производства деталей и комплектующих. Во время визита 15 августа этого года он констатировал, что никаких существенных изменений в плане импортозамещения не произошло.