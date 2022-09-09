Минск, 9 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Уровень локализации производства на белорусском предприятии «Мотовело» в скором времени может достичь 80−90 процентов. Об этом сообщила председатель Совета Республики Национального Собрания БелоруссииНаталья Кочанова после общения сАлександром Лукашенко, сообщает «Советская Белоруссия».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Во время встречи Наталья Кочанова доложила Лукашенко, как выполняются его поручения по увеличению локализации на «Мотовело».

"И у нас уже есть результаты этой работы, я о них докладывала. Если все сложится успешно, то 18 предприятий будут выпускать комплектующие для сборки мотоциклов. По велосипедам — 12 предприятий. С ними состоялась встреча, все взяли в разработку и сегодня активно занимаются этими вопросами. Если все сложится удачно и наши предприятия начнут выпускать эти комплектующие (а это будет именно так, потому что они дали свое подтверждение), это будет около 80−90 процентов локализации выпуска этой продукции», — сказала Качанова.

Как сообщалоИА REGNUM, в марте 2021 года во время посещения мотовелозавода Александр Лукашенко говорил о важности увеличения локализации и создания собственного производства деталей и комплектующих. Во время визита 15 августа этого года он констатировал, что никаких существенных изменений в плане импортозамещения не произошло.