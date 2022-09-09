Нью-Йорк, США, , 02:59 — REGNUM Потоковый сервис Netflix анонсировал проект игровой многосерийной телеадаптации его собственного аниме-сериала «Ясукэ». Об этом 8 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Пульт Netflix Brian Cantoni

Главную роль в будущей картине исполнит актёр Омар Си, которого зрители знают по другому проекту Netflix — сериалу «Люпен». В качестве сценариста выступит Ник Джонс-младший, который работал над сценарием оригинального аниме-шоу.

«Получить шанс, наконец, воплотить в жизнь легендарную правдивую историю Ясукэ было моей мечтой с тех пор, как я служил в Японии в качестве морского пехотинца», — заявил Джонс-младший. Отмечается, что мини-сериал «Ясукэ» будет состоять из пяти эпизодов.

Напомним, премьера аниме-шоу «Ясукэ», созданного по мотивам реальной истории, состоялась на сайте Netflix 29 апреля 2021 года. Его сюжет рассказывает о приключениях негра в альтернативной феодальной Японии XVI века, где присутствуют магия и высокие технологии. Главный герой сериала становится первым в стране самураем другой национальности, но в какой-то момент вынужден уйти со службы. Через два десятилетия Ясукэ приходится вновь обратиться к своим навыкам, после того, как он решает помочь женщине и её больной дочери.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix выпустит коллекцию одежды для фанатов аниме-сериала «Ясукэ»