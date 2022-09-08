Вашингтон, 9 сентября, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Процесс продажи своих активов завершила нефтесервисная транснациональная корпорация Halliburton, окончательно покинув российский рынок. Об этом 8 сентября сказано в заявлении компании.

Tony Webster Halliburton

«Компания Halliburton сегодня объявила о завершении процесса продажи своих активов в России местной команде менеджеров, состоящей из бывших сотрудников Halliburton. Таким образом, компания Halliburton больше не ведет деятельность в России», — сказано в заявлении компании.

Уточняется, что команда менеджеров в России теперь управляет активами и бизнесом Halliburton под названием ООО «БурСервис», которое совершенно не зависит от Halliburton.

Корпорация Halliburton основана в 1919 году, штаб-квартиры компании расположены в Хьюстоне (штат Техас, США) и Дубае. Основное направление деятельности компании — предоставление услуг и технологий для добычи нефти и газа. Halliburton в марте текущего года сообщила о приостановке деятельности в России и сворачивании бизнеса на фоне антироссийских санкций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Halliburton объявила о немедленном прекращении дальнейшей деятельности в России.