Нью-Йорк, США, , 10:29 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская примет участие в заседании Генассамблеи ООН и встретится с мировыми лидерами. Об этом сообщил агентству BPN еë советник Александр Шлык.

Светлана Тихановская T.me/tsikhanouskaya

«Не хочу забегать вперëд, но некоторые очень важные встречи с мировыми лидерами уже запланированы. Вплоть до того, что определены их дата, время и место», — сообщил Александр Шлык.

Как сообщало ИА REGNUM, 77-я сессия Генассамблеи ООН откроется в Нью-Йорке 13 сентября.