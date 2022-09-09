Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты БелоруссииСветлана Тихановская примет участие в заседании Генассамблеи ООН и встретится с мировыми лидерами. Об этом сообщил агентству BPN еë советникАлександр Шлык.

T.me/tsikhanouskaya Светлана Тихановская

«Не хочу забегать вперëд, но некоторые очень важные встречи с мировыми лидерами уже запланированы. Вплоть до того, что определены их дата, время и место», — сообщил Александр Шлык.

Как сообщалоИА REGNUM, 77-я сессия Генассамблеи ООН откроется в Нью-Йорке 13 сентября.