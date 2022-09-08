Москва, 9 сентября, 2022, 02:57 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказался взыскивать в пользу Минобороны России с Центра судоремонта «Звёздочка» из Северодвинска более 116 млн рублей, заявленных как пени. Решение судьи Дудкина может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«В удовлетворении исковых требований отказать», — уточняется в результативной части решения по спору, в котором министерство требовало взыскания пени в размере 116 697 695,37 рубля.

Прочие детали пока не раскрывались, так как полное решение судом ещё не обнародовано.

Спор слушался с февраля 2022 года.

Напомним, также в мае компания «Звёздочка» предъявила претензии к министерству, потребовав взыскать с последнего более 38,5 млн рублей.

Ранее Минобороны РФ выступило инициатором включения центра судоремонта в реестр недобросовестных поставщиков. Этому предшествовал контракт на ремонт кораблей Северного флота и его расторжение.

Споры между сторонами в судах возникали неоднократно, что связано с реализацией контрактов.