Таллин, 9 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. По данным Департамента полиции и погранохраны Эстонии, с июня по конец августа из Эстонии было выслано 99 граждан России и 12 граждан Белоруссии. Также за лето Эстония не впустила на свою территорию 582 российских гражданина и семь белорусов. Об этом сообщает Postimees.

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«95 процентов случаев депортации — это когда иностранец представлял угрозу общественному порядку и безопасности. Как правило, у иностранцев нет и/или истекло основание для пребывания в стране», — сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраныБритта Сепп. По еë словам, остальные пять процентов были высланы по другим причинам, как, например, отказ в международной защите или отказ в предоставлении вида на жительство.

Основной причиной того, что в Эстонию не впускали белорусов, было отсутствие соответствующих документов, обосновывающих цель и условия поездки.

«К тому же некоторые граждане Белоруссии также представляли угрозу общественному порядку и безопасности», — отмечает издание со ссылкой на департамент.

Как сообщалоИА REGNUM, накануне страны Прибалтики объявили о решении существенно ограничить пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами.