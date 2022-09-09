Минск, , 09:37 — REGNUM Министры внутренних дел Белоруссии и России подписали соглашение о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

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Документ предусматривает взаимное признание по всем нарушениям в области безопасности движения, в том числе зафиксированным с использованием специальных технических средств с функцией фотофиксации, а также предполагает обмен данными по электронным каналам связи.

Вынесенное в отношении гражданина России на территории Белоруссии постановление будет иметь юридическую силу и на территории России. При этом, если в Белоруссии штраф не будет оплачен, то он может быть принудительно взыскан в России на основании соответствующего запроса. При этом взысканный штраф поступит в российский бюджет.

Такой же порядок будет применяться и к владельцам транспортных средств, зарегистрированных в Белоруссии. Штраф, неоплаченный белорусами в России, может быть принудительно взыскан в Белоруссии и зачислен в белорусский бюджет.