Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Минюст США намерен обжаловать решение суда штата Флорида, удовлетворившего ходатайство защиты экс-главы Белого дома Дональда Трампа о привлечении независимого юриста к процессу. Соответствующее уведомление уже поступило в суд.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению американского минюста, привлечение независимых экспертов замедлит расследование. Также ведомство считает, что независимые юристы могут нанести серьезный ущерб для общественности и правительства, если будут знакомиться с материалами дела. Секретную документацию, которая фигурирует в деле, уже перенесли в специальное охраняемое помещение.

По данным газеты The Washington Post, процесс обжалования судебного решения может занять больше времени, чем изучение материалов дела независимым юристом. При этом издание не исключает, что жалоба может дойти до Верховного суда США. Там просьбы минюста могут отклонить из-за большого числа консерваторов в составе коллегии.