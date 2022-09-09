Нью-Йорк, США, , 02:31 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 8 сентября ростом.

Фондовая биржа США Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 193,24 пункта (0,61%), до уровня 31 774,52 пункта. S&P 500 подорожал на 26,31 пункта (0,66%), до уровня 4006,18 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 70,23 пункта (0,60%), до уровня 11 862,13 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,00 (1,22%), до уровня $82,94 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 сентября уверенным ростом.

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