Вашингтон, , 02:30 — REGNUM Государственные флаги США будут приспущены в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Соответствующее распоряжение отдал американский президент Джо Байден, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о флагах над администрацией США и другими государственными учреждениями, а также над дипломатическими миссиями и военными базами Соединенных Штатов, находящимися за рубежом.

Они останутся приспущенными до похорон королевы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ об объявлении в стране трехдневного траура в связи со смертью Елизаветы II.

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