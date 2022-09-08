Лос-Анджелес, США, 9 сентября, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Фантастический боевик «Добыча», представляющий собой приквел к фильмам франшизы «Хищник», установил новый рекорд онлайн-кинотеатра Hulu. Об этом 9 сентября сообщает портал Comicbook.

Lacazadelpredator.com Хищник

Ранее аналитическая компания Nielsen провела исследование, которое показало, что показатель суммарного времени просмотров «Добычи» преодолел отметку в 585 млн минут. Сейчас эксперты сообщили, что картина набрала ещё 480 млн минут, таким образом, зрители потратили на её просмотр более 1 млрд минут.

Отметим, что в рейтинге контента потоковых сервисов «Добыча» пока уступает фильмам «Анчартед: На картах не значится» (1,1 млрд минут), «Дневная смена» (982 млн) и «Базз Лайтер» (700 млн). При этом картина обошла такие ленты, как «Пурпурные сердца», «Тринадцать жизней», «Зверопой 2» и «Серый человек».

Отметим, на известном рейтинговом сайте Rotten Romatoes «Добыча» имеет оценку от критиков 93%, что больше, чем у всех остальных фильмов франшизы «Хищник», и в том числе оригинальной ленты 1987 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли (80%). Впрочем, оценка рядовых пользователей составляет всего 73%, а многим фанатам франшизы картина режиссёра Дэна Трахтенберга не понравилась.