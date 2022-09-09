Нью-Йорк, США, , 02:23 — REGNUM Попыткой контрнаступления киевский режим лишь отправил на верную смерть тысячи своих военнослужащих, при этом ни о каком прорыве обороны речи не идёт. Такое заявление сделал 8 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил Небензя, режим, возглавляемый Владимиром Зеленским, попытался создать видимость контрнаступления, чтобы на фоне необходимого медийного фона «выклянчить новые вооружения» накануне встречи министров обороны НАТО в Рамштайне.

«Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако [Зеленский], пообщавшись с британскими и американскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевым и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов солдат [киевского режима], которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды. Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи», — указал российский дипломат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред России при ООН Небензя назвал главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега» чиновником, внушившим киевскому режиму, что Запад готов сделать всё для победы Киева.

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