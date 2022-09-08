Москва, 9 сентября, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы прекратил производство по банкротному делу, начатому ранее в отношении бывшего руководителя «Мосэнерго», экс-супруга акционера лопнувшего почти пять лет назад банка «БФГ-Кредит» Тамары Хорошиловой — Александра Ремезова. Судья уточнил, что требования всех кредиторов были погашены должником добровольно, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Из материалов дела следует, что у Ремезова на момент банкротных процедур было два кредитора — ООО КБ «БФГ-Кредит» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) (основной долг — более 68,6 млн рублей) и ПАО «Банк ВТБ» (долг — более 349 тыс. рублей). Общая сумма требований кредиторов в реестре составляла 74 978 837,47 рубля.

Представитель АСВ был против прекращения процедуры банкротства, так как после погашения реестровых требований от него поступило заявление о взыскании мораторных процентов — 3 818 138 рублей 81 копейки. Суд не счёл это достаточным основанием и производство по делу прекратил.

Напомним, процедура реструктуризации долгов в отношении Ремезова была введена в марте 2021 года по заявлению АСВ, представлявшего интересы «БФГ-Кредита», который к тому моменту остался без лицензии.

Решением арбитража от 7 февраля 2022 года в отношении должника ввели процедуру реализации имущества, но продажа имущества по факту не проводилась — долги Ремезов погасил добровольно.