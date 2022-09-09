Вашингтон, 9 сентября 2022, 02:18 — REGNUM Российский рынок окончательно покинула нефтесервисная транснациональная корпорация Halliburton. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба компании.
В заявлении уточняется, что всеми активами и бывшим бизнесом Halliburton в России владеет и управляет созданное российской командой ООО «БурСервис», «которое не зависит от Halliburton».
Корпорация Halliburton является одним из ведущих мировых поставщиков услуг и технологий для добычи нефти и газа.
Как сообщало ИА REGNUM, весной Halliburton объявила о постепенном сокращении своей деятельности в России.
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