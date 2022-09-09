Вашингтон, , 02:18 — REGNUM Российский рынок окончательно покинула нефтесервисная транснациональная корпорация Halliburton. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба компании.

Halliburton Tony Webster

пресс-служба Halliburton «Компания Halliburton сегодня объявила о завершении процесса продажи своих активов в России местной команде менеджеров, состоящей из бывших сотрудников Halliburton. Таким образом, компания Halliburton больше не ведёт деятельность в России».

В заявлении уточняется, что всеми активами и бывшим бизнесом Halliburton в России владеет и управляет созданное российской командой ООО «БурСервис», «которое не зависит от Halliburton».

Корпорация Halliburton является одним из ведущих мировых поставщиков услуг и технологий для добычи нефти и газа.

Как сообщало ИА REGNUM, весной Halliburton объявила о постепенном сокращении своей деятельности в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Halliburton свернет часть деятельности в России к 15 мая