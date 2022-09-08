Анкара, 9 сентября, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход из двух портов на территории б. УССР еще четырех судов. Они должны вывезти в общей сложности 58,8 тыс. тонн зерна, говорится в сообщении СКЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Из Черноморска отправятся сухогрузы A-Line и Sevil, которые заберут с собой соответственно 10,7 тыс. тонн кукурузы для Египта и 4,7 тыс. тонн семян рапса для Румынии.

Из Южного выйдет корабль Super Bayern, на борту которого будет находиться 33 тыс. тонн кукурузы, ожидаемых в Египте. Также из этого порта направится в Грецию сухогруз Lucky с 4,4 тыс. тонн ячменя и 6 тыс. тонн кукурузы.

Все четыре судна должны сняться с якоря 9 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил согласие с президентом России Владимиром Путиным, подтвердив, что зерно с территории б. УССР поставляется не в бедные страны.