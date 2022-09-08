Лима, 9 сентября, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи у побережья Перу, сообщает Геологическая служба США.

Smchealth.org Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался по координатам 16,1418 градуса южной широты и 73,4064 градуса западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 49,144 километра. Сведений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Индонезии. Его очаг находился в 301 километре от района Гунунгкидул на глубине 10 километров. Сведений о пострадавших не приводилось.