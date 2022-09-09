Лондон, , 02:02 — REGNUM Смерть королевы Великобритании Елизаветы II назвал моментом величайшей грусти новый король Карл III. Об этом сказано в заявлении, опубликованном монархом Соединённого Королевства 8 сентября в Twitter.

Флаг Великобритании Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Смерть моей любимой матери, Ее Величества королевы, — момент огромной печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим из-за потери любимого суверена и очень любимой матери», — так написал Карл III.

Король Великобритании указал, что потеря Елизаветы II будет ощутима не только в Великобритании, но и во всём мире.

Напомним, королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. В связи со смертью монарха в Великобритании объявлен 10-дневный национальный траур.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британский принц Чарльз, взявший себе новое имя — Карл III, будет официально объявлен королем Великобритании 9 сентября.

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