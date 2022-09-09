Бразилиа, , 01:57 — REGNUM Указом президента Бразилии Жаира Болсонару в стране в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II объявлен трёхдневный траур. Об этом 8 сентября сообщает правительственный вестник Diario Oficial da Uniao.

Елизавета II Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Болсонару на своей странице в социальной сети Twitter назвал Елизавету II «выдающейся женщиной», которая для всех являлась «примером лидерства, скромности и любви к родине» и продолжит «вдохновлять… весь мир до скончания веков».

Жаир Болсонару «Порой вечность удивляет нас, забирая тех, кого мы любим. Но сегодня сама вечность была удивлена славным приходом Её Величества королевы Великобритании».

«Когда жизнь кажется сложной, храбрые люди не сдаются и не признают себя побеждёнными. Напротив, они ещё решительнее ведут борьбу за лучшее будущее», — привёл Болсонару слова Елизаветы II и призвал сограждан почтить память британской королевы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной его матери королевы английской Елизаветы II.

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