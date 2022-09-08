Президент Бразилии Болсонару объявил траур в связи со смертью Елизаветы II
Бразилиа, 9 сентября, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Указом президента Бразилии Жаира Болсонару в стране в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II объявлен трёхдневный траур. Об этом 8 сентября сообщает правительственный вестник Diario Oficial da Uniao.
Президент Болсонару на своей странице в социальной сети Twitter назвал Елизавету II «выдающейся женщиной», которая для всех являлась «примером лидерства, скромности и любви к родине» и продолжит «вдохновлять… весь мир до скончания веков».
«Когда жизнь кажется сложной, храбрые люди не сдаются и не признают себя побеждёнными. Напротив, они ещё решительнее ведут борьбу за лучшее будущее», — привёл Болсонару слова Елизаветы II и призвал сограждан почтить память британской королевы.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной его матери королевы английской Елизаветы II.
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