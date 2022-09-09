Александр Полегенько, 9 сентября 2022, 12:19 — REGNUM Арктика — один из самых непригодных для жизни человека регионов мира. И вместе с тем Арктика — край настоящих романтиков и суровых полярников и одна из главнейших мировых сокровищниц полезных ископаемых, скрытых под толщей льда. Именно с природными богатствами связано активное развитие региона.

Арктика
Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Русские мореплаватели начали осваивать побережье Северного Ледовитого океана ещё в XI веке. Большой прорыв случился в 1733–1743 годах во время Великой Северной экспедиции Витуса Беринга, братьев Дмитрия и Харитона Лаптевых, Семёна Челюскина и других. За время экспедиции на карту было нанесено почти всё русское побережье Северного Ледовитого океана, а также берега Охотского и Берингова морей.

Побережье Карского моря. Острова Известий ЦИК, Арктика
Побережье Карского моря. Острова Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ХХ веке уже в Советском Союзе была развернута широкая программа по изучению и освоению Крайнего Севера, огромное внимание уделялось развитию Северного морского пути — единственной в мире полярной судоходной магистрали, берущей начало в Карских Воротах и заканчивающейся в Бухте Проведения. Общая протяженность пути 5600 км.

Остров Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Остров Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM

К концу ХХ века Советский Союз стал бесспорным мировым лидером в изучении и освоении Арктики.

Природа острова Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Природа острова Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM

В годы перестройки и последовавшего за ней развала СССР развитие Арктического региона было практически полностью прекращено. Полярные станции закрывались, специалисты разъезжались, бросая оборудование и все наработанные десятилетиями исследования. За долгие годы забвения российская Арктика пришла в упадок.

Арктика. Острова Известий ЦИК
Арктика. Острова Известий ЦИК
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фотокорреспондент ИА REGNUM в составе творческой экспедиции, организованной АО «Первая горнорудная компания», продолжает своё путешествие по российской Арктике. На этот раз остановка — острова Известий ЦИК.

Вид на острова Известий ЦИК с корабля «Михаил Сомов»
Вид на острова Известий ЦИК с корабля «Михаил Сомов»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Смена полярников, прощание на год
Смена полярников, прощание на год
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Острова Известий ЦИК — архипелаг на юге Карского моря, состоящий из шести островов: Тройной, Пологий-Сергеева, Гаврилина, Хлебникова, Скала и самый малый остров без названия.

Острова Известий ЦИК — архипелаг, состоящий из шести островов. Самый крупный из них — остров Тройной
Острова Известий ЦИК — архипелаг, состоящий из шести островов. Самый крупный из них — остров Тройной
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Группа островов была открыта в 1932–1933 годах советскими экспедициями на ледоколах «Владимир Русанов» и «Александр Сибиряков» и названа в честь газеты «Известия Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих и солдатских депутатов».

Пролёт на вертолёте Ми-8Т над островом Известий ЦИК, Арктика
Пролёт на вертолёте Ми-8Т над островом Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Площадь островов — около 90 км². Самый крупный остров архипелага — Тройной, он имеет длину 16 км и ширину 5 км.

Прибытие экспедиции на острова Известий ЦИК. Арктика
Прибытие экспедиции на острова Известий ЦИК. Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На остров доставили продукты для полярников
На остров доставили продукты для полярников
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Средняя годовая температура воздуха на острове составляет 12,2 °C. Самый теплый месяц — август со средней температурой воздуха +1,8 °C, а самый холодный — январь с температурой воздуха — 26,1 °C.

Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Густой туман над островом Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Густой туман над островом Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Остров Тройной состоит из трёх небольших возвышенностей, в составе преобладают кристаллические сланцы и песчаники. Поверхность острова покрывают мхи и лишайники, иногда можно увидеть арктические цветы, например полярный мак.

Остров Тройной состоит из трёх небольших обособленных возвышенностей, соединённых галечными пересыпями и галечными косами
Остров Тройной состоит из трёх небольших обособленных возвышенностей, соединённых галечными пересыпями и галечными косами
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Острова Известий ЦИК состоят из кристаллических сланцев
Острова Известий ЦИК состоят из кристаллических сланцев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Полярный мак
Грибы на станции Известий ЦИК
Полярный мак
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Грибы на станции Известий ЦИК
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Природа острова Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Природа острова Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Галечный пляж
Кристаллические сланцы
Галечный пляж
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Кристаллические сланцы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Арктическая прибрежная тундра
Арктическая прибрежная тундра
Александр Полегенько © ИА REGNUM

В юго-восточной части острова Тройной на берегу бухты Полярника 15 сентября 1953 года начала свою работу Морская гидрометеорологическая полярная станция 2-го разряда (МГ-2). Станция была организована на бывшей гидрографической базе ГУ Северного морского пути.

Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гидрометеорологическая станция на острове Тройной. Острова Известий ЦИК, Арктика
Гидрометеорологическая станция на острове Тройной. Острова Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Первые годы работы станции энергию добывали при помощи аккумуляторных батарей постоянного тока, помещения отапливались дровами и углем. В конце 1960-х годов на станции был установлен ветрогенератор, а уже начиная с 70-х годов станция работала на дизель-электрических агрегатах, а отопление стало водяным с котлами на жидком топливе.

Ветрогенератор на станции был установлен в конце 1960-х годов
Ветрогенератор на станции был установлен в конце 1960-х годов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Предметы первой необходимости полярников
Предметы первой необходимости полярников
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Топливный бак, в котором хранится годовой запас топлива
Топливный бак, в котором хранится годовой запас топлива
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Источником энергии в первые годы работы полярной станции в основном были аккумуляторные батареи постоянного тока
Источником энергии в первые годы работы полярной станции в основном были аккумуляторные батареи постоянного тока
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM

На полярной станции проводятся регулярные гидрометеорологические и геофизические наблюдения. Каждые три часа, независимо от погодных условий и времени суток, метеорологи снимают показания приборов и передают в Архангельский гидрометцентр. На основании полученных данных составляются метеопрогнозы.

Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работы на полярной станции Известий ЦИК
Работы на полярной станции Известий ЦИК
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работы на полярной станции. Острова Известий ЦИК, Арктика
Работы на полярной станции. Острова Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уже более 12 лет на морской гидрометеорологической полярной станции Известий ЦИК работает семья Плотниковых — начальник станции Вадим Валерьевич Плотников и его жена техник-метеоролог Плотникова Ольга Николаевна. Они закончили Свердловскую гидрометшколу, успели поработать на полярных станциях Амбарчик и о. Колючин в Чукотском УГМС, а в 2009 году попали на полярную ТДС Известий ЦИК.

Начальник полярной станции Известий ЦИК Плотников Вадим Валерьевич
Начальник полярной станции Известий ЦИК Плотников Вадим Валерьевич
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Нередки и случаи нападения белых медведей на людей. Белые медведи — краснокнижный вид, находящийся под угрозой исчезновения, поэтому нападение медведя всегда вина человека. Полярникам нельзя выходить на контакт с животным, а если встреча всё же произошла, следует отогнать животное подручными средствами. За убийство медведя — уголовная ответственность и срок 12 лет.

Осмотр побережья на присутствие белых медведей
Осмотр побережья на присутствие белых медведей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Побережье Карского моря. Арктика, острова Известий ЦИК
Побережье Карского моря. Арктика, острова Известий ЦИК
Александр Полегенько © ИА REGNUM
След молодого белого медведя приблизительно возрастом 1,5 года
След молодого белого медведя приблизительно возрастом 1,5 года
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Природа острова Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Природа острова Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Раз в год к станции прибывает научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов». На этот раз экспедиция «Михаила Сомова» доставила на станцию груз, продукты, топливо, новую смену полярников и группу учёных. Также специалисты провели обслуживание оборудования.

«Михаил Сомов» доставил на остров новую смену полярников, которые проведут на станции ближайшие месяцы
«Михаил Сомов» доставил на остров новую смену полярников, которые проведут на станции ближайшие месяцы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Специалисты провели обслуживание оборудования
Специалисты провели обслуживание оборудования
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Настройка оборудования полярной станции
Настройка оборудования полярной станции
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Последние годы полярная станция Известий ЦИК регулярно модернизируется: в 2009 году было построено новое модульное служебное жилое здание, появился интернет. Кроме того, станцию обеспечили новейшими средствами связи, установили автоматизированный метеорологический комплекс (АМК) для сбора, обработки и доставки информации в Гидрометцентр России.

Морская гидрометеорологическая полярная станция 2-го разряда (МГ-2) Известий ЦИК начала работу 15 сентября 1953 г.
Морская гидрометеорологическая полярная станция 2-го разряда (МГ-2) Известий ЦИК начала работу 15 сентября 1953 г.
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В 2009 году было построено новое модульное служебное жилое здание
В 2009 году было построено новое модульное служебное жилое здание
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автоматизированный метеорологический комплекс (АМК) на гидрометеорологической полярной станции
Автоматизированный метеорологический комплекс (АМК) на гидрометеорологической полярной станции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гидрометеорологическая станция на острове Тройной. Острова Известий ЦИК, Арктика
Автоматизированный метеорологический комплекс (АМК) на гидрометеорологической полярной станции
Гидрометеорологическая станция на острове Тройной. Острова Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автоматизированный метеорологический комплекс (АМК) на гидрометеорологической полярной станции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Виды Известий ЦИК
Виды Известий ЦИК
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возвращение в Арктический регион в начале 2000-х стало для России сложным и дорогостоящим процессом. Тем не менее на сегодняшний день Арктика — ключевой регион для российской экономики и имеет стратегически важное значение для развития страны. Освоение Арктики — последовательный и многоэтапный процесс, одной из важнейших задач является сохранение и улучшение условий жизни в регионе. Развитие новых направлений невозможно без поддержания и модернизации уже существующей инфраструктуры.

С развалом СССР полярные станции закрывались, специалисты разъезжались, бросая оборудование и технику. Острова Известий ЦИК, Арктика
С развалом СССР полярные станции закрывались, специалисты разъезжались, бросая оборудование и технику. Острова Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Виды Известий ЦИК
Виды Известий ЦИК
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Брошенная советская техника. Острова Известий ЦИК, Арктика
Брошенная советская техника. Острова Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Брошенная советская техника. Острова Известий ЦИК, Арктика
Брошенная советская техника. Острова Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Брошенная советская техника. Острова Известий ЦИК, Арктика
Брошенная советская техника. Острова Известий ЦИК, Арктика
Брошенная советская техника. Острова Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Брошенная советская техника. Острова Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ветрогенератор в наши дни. Острова Известий ЦИК, Арктика
Ветрогенератор в наши дни. Острова Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Остров Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Остров Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Собака — главный друг и помощник полярника
Собака — главный друг и помощник полярника
Александр Полегенько © ИА REGNUM

А между тем творческая экспедиция возвращается на судно «Михаил Сомов», чтобы продолжить свой дальнейший маршрут. Правда, из-за густого тумана и плохой видимости командир экипажа Ми-8Т взять участников экспедиции отказался, так что пришлось плыть по водам Карского моря на катере.

Из-за тумана возвращение экспедиции на «Михаил Сомов» на вертолёте было невозможным. Участники экспедиции были вынуждены вернуться на катере
Из-за тумана возвращение экспедиции на «Михаил Сомов» на вертолёте было невозможным. Участники экспедиции были вынуждены вернуться на катере
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Михаил Сомов»
«Михаил Сомов»
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Арктика: потерянный и вновь возвращённый остров Уединения