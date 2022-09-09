9 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Александр Полегенько, , 12:19 — REGNUM Арктика — один из самых непригодных для жизни человека регионов мира. И вместе с тем Арктика — край настоящих романтиков и суровых полярников и одна из главнейших мировых сокровищниц полезных ископаемых, скрытых под толщей льда. Именно с природными богатствами связано активное развитие региона.

Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Русские мореплаватели начали осваивать побережье Северного Ледовитого океана ещё в XI веке. Большой прорыв случился в 1733–1743 годах во время Великой Северной экспедиции Витуса Беринга, братьев Дмитрия и Харитона Лаптевых, Семёна Челюскина и других. За время экспедиции на карту было нанесено почти всё русское побережье Северного Ледовитого океана, а также берега Охотского и Берингова морей.

Побережье Карского моря. Острова Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ХХ веке уже в Советском Союзе была развернута широкая программа по изучению и освоению Крайнего Севера, огромное внимание уделялось развитию Северного морского пути — единственной в мире полярной судоходной магистрали, берущей начало в Карских Воротах и заканчивающейся в Бухте Проведения. Общая протяженность пути 5600 км.

Остров Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

К концу ХХ века Советский Союз стал бесспорным мировым лидером в изучении и освоении Арктики.

Природа острова Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

В годы перестройки и последовавшего за ней развала СССР развитие Арктического региона было практически полностью прекращено. Полярные станции закрывались, специалисты разъезжались, бросая оборудование и все наработанные десятилетиями исследования. За долгие годы забвения российская Арктика пришла в упадок.

Арктика. Острова Известий ЦИК Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фотокорреспондент ИА REGNUM в составе творческой экспедиции, организованной АО «Первая горнорудная компания», продолжает своё путешествие по российской Арктике. На этот раз остановка — острова Известий ЦИК.

Вид на острова Известий ЦИК с корабля «Михаил Сомов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Смена полярников, прощание на год Александр Полегенько © ИА REGNUM

Острова Известий ЦИК — архипелаг на юге Карского моря, состоящий из шести островов: Тройной, Пологий-Сергеева, Гаврилина, Хлебникова, Скала и самый малый остров без названия.

Острова Известий ЦИК — архипелаг, состоящий из шести островов. Самый крупный из них — остров Тройной Александр Полегенько © ИА REGNUM

Группа островов была открыта в 1932–1933 годах советскими экспедициями на ледоколах «Владимир Русанов» и «Александр Сибиряков» и названа в честь газеты «Известия Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих и солдатских депутатов».

Пролёт на вертолёте Ми-8Т над островом Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Площадь островов — около 90 км². Самый крупный остров архипелага — Тройной, он имеет длину 16 км и ширину 5 км.

Прибытие экспедиции на острова Известий ЦИК. Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

На остров доставили продукты для полярников Александр Полегенько © ИА REGNUM

Средняя годовая температура воздуха на острове составляет 12,2 °C. Самый теплый месяц — август со средней температурой воздуха +1,8 °C, а самый холодный — январь с температурой воздуха — 26,1 °C.

Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Густой туман над островом Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Остров Тройной состоит из трёх небольших возвышенностей, в составе преобладают кристаллические сланцы и песчаники. Поверхность острова покрывают мхи и лишайники, иногда можно увидеть арктические цветы, например полярный мак.

Остров Тройной состоит из трёх небольших обособленных возвышенностей, соединённых галечными пересыпями и галечными косами Александр Полегенько © ИА REGNUM

Острова Известий ЦИК состоят из кристаллических сланцев Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полярный мак Александр Полегенько © ИА REGNUM Грибы на станции Известий ЦИК Александр Полегенько © ИА REGNUM

Природа острова Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Галечный пляж Александр Полегенько © ИА REGNUM Кристаллические сланцы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Арктическая прибрежная тундра Александр Полегенько © ИА REGNUM

В юго-восточной части острова Тройной на берегу бухты Полярника 15 сентября 1953 года начала свою работу Морская гидрометеорологическая полярная станция 2-го разряда (МГ-2). Станция была организована на бывшей гидрографической базе ГУ Северного морского пути.

Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гидрометеорологическая станция на острове Тройной. Острова Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Первые годы работы станции энергию добывали при помощи аккумуляторных батарей постоянного тока, помещения отапливались дровами и углем. В конце 1960-х годов на станции был установлен ветрогенератор, а уже начиная с 70-х годов станция работала на дизель-электрических агрегатах, а отопление стало водяным с котлами на жидком топливе.

Ветрогенератор на станции был установлен в конце 1960-х годов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Предметы первой необходимости полярников Александр Полегенько © ИА REGNUM

Топливный бак, в котором хранится годовой запас топлива Александр Полегенько © ИА REGNUM

Источником энергии в первые годы работы полярной станции в основном были аккумуляторные батареи постоянного тока Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

На полярной станции проводятся регулярные гидрометеорологические и геофизические наблюдения. Каждые три часа, независимо от погодных условий и времени суток, метеорологи снимают показания приборов и передают в Архангельский гидрометцентр. На основании полученных данных составляются метеопрогнозы.

Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работы на полярной станции Известий ЦИК Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работы на полярной станции. Острова Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уже более 12 лет на морской гидрометеорологической полярной станции Известий ЦИК работает семья Плотниковых — начальник станции Вадим Валерьевич Плотников и его жена техник-метеоролог Плотникова Ольга Николаевна. Они закончили Свердловскую гидрометшколу, успели поработать на полярных станциях Амбарчик и о. Колючин в Чукотском УГМС, а в 2009 году попали на полярную ТДС Известий ЦИК.

Начальник полярной станции Известий ЦИК Плотников Вадим Валерьевич Александр Полегенько © ИА REGNUM

Нередки и случаи нападения белых медведей на людей. Белые медведи — краснокнижный вид, находящийся под угрозой исчезновения, поэтому нападение медведя всегда вина человека. Полярникам нельзя выходить на контакт с животным, а если встреча всё же произошла, следует отогнать животное подручными средствами. За убийство медведя — уголовная ответственность и срок 12 лет.

Осмотр побережья на присутствие белых медведей Александр Полегенько © ИА REGNUM

Побережье Карского моря. Арктика, острова Известий ЦИК Александр Полегенько © ИА REGNUM

След молодого белого медведя приблизительно возрастом 1,5 года Александр Полегенько © ИА REGNUM

Природа острова Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Раз в год к станции прибывает научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов». На этот раз экспедиция «Михаила Сомова» доставила на станцию груз, продукты, топливо, новую смену полярников и группу учёных. Также специалисты провели обслуживание оборудования.

«Михаил Сомов» доставил на остров новую смену полярников, которые проведут на станции ближайшие месяцы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Специалисты провели обслуживание оборудования Александр Полегенько © ИА REGNUM

Настройка оборудования полярной станции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Последние годы полярная станция Известий ЦИК регулярно модернизируется: в 2009 году было построено новое модульное служебное жилое здание, появился интернет. Кроме того, станцию обеспечили новейшими средствами связи, установили автоматизированный метеорологический комплекс (АМК) для сбора, обработки и доставки информации в Гидрометцентр России.

Морская гидрометеорологическая полярная станция 2-го разряда (МГ-2) Известий ЦИК начала работу 15 сентября 1953 г. Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 2009 году было построено новое модульное служебное жилое здание Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автоматизированный метеорологический комплекс (АМК) на гидрометеорологической полярной станции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гидрометеорологическая станция на острове Тройной. Острова Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM Автоматизированный метеорологический комплекс (АМК) на гидрометеорологической полярной станции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Виды Известий ЦИК Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возвращение в Арктический регион в начале 2000-х стало для России сложным и дорогостоящим процессом. Тем не менее на сегодняшний день Арктика — ключевой регион для российской экономики и имеет стратегически важное значение для развития страны. Освоение Арктики — последовательный и многоэтапный процесс, одной из важнейших задач является сохранение и улучшение условий жизни в регионе. Развитие новых направлений невозможно без поддержания и модернизации уже существующей инфраструктуры.

С развалом СССР полярные станции закрывались, специалисты разъезжались, бросая оборудование и технику. Острова Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Виды Известий ЦИК Александр Полегенько © ИА REGNUM

Брошенная советская техника. Острова Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Брошенная советская техника. Острова Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Брошенная советская техника. Острова Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM Брошенная советская техника. Острова Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ветрогенератор в наши дни. Острова Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Остров Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика Александр Полегенько © ИА REGNUM

Собака — главный друг и помощник полярника Александр Полегенько © ИА REGNUM

А между тем творческая экспедиция возвращается на судно «Михаил Сомов», чтобы продолжить свой дальнейший маршрут. Правда, из-за густого тумана и плохой видимости командир экипажа Ми-8Т взять участников экспедиции отказался, так что пришлось плыть по водам Карского моря на катере.

Из-за тумана возвращение экспедиции на «Михаил Сомов» на вертолёте было невозможным. Участники экспедиции были вынуждены вернуться на катере Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Михаил Сомов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

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