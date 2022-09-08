Анкара, 9 сентября, 2022, 01:49 — ИА Регнум. В Турции задержали одного из главарей террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передал телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, речь идет о террористе по имени Абу Зейд.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Сирии силовики уничтожили помощника одного из главарей группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его имя Абу Касем аль-Акрабави. Террорист был ликвидирован в городе Эль-Ядудия (провинция Дераа) вместе с группой возглавляемых им боевиков.