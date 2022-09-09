Лос-Анджелес, США, , 01:34 — REGNUM В Сети появились первые отзывы критиков на новый фильм режиссёра Кевина Смита «Клерки 3». Информация была опубликована 9 сентября на известном рейтинговом портале Rotten Tomatoes.

Джей и молчаливый Боб Иван Шилов © ИА REGNUM

На момент написания этой новости свои обзоры на картину оставили 30 человек, она получила суммарную оценку 71%. «Свежим (согласно классификации, принятой на Rotten Tomatoes) фильм Смита посчитал 21 критик, 9 экспертов назвали его «гнилым».

Отметим, оригинальная культовая картина Кевина Смита «Клерки» 1994 года имеет на Rotten Tomatoes оценку 90% от критиков, а сиквел 2006 года — 63%. Ограниченные показы третьей части «Клерков» пройдут в США с с 13 по 18 сентября 2022 года.

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