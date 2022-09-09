Владивосток, , 01:34 — REGNUM Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ встретился с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба правительства Монголии. Главы двух стран встретились в рамках в рамках VII Восточного экономического форума, который прошел Владивостоке.

Фрагмент монгольско-российской границы ФГКУ Росгранстрой

Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ представил с трибуны «Восточноого экономического форума» крупные портовые, энергетические и промышленные проекты и программы развития регионального значения, включенные в «Политику нового возрождения», и пригласил инвесторов к активному участию.

По данным монгольской стороны, в ходе двухсторонних переговоров, достигнуты соглашения по проекту Эгинской ГЭС и поставке в Монголию нефтепродуктов. В ходе встречи с президентом России, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что есть полная возможность реализовать крупные энергетические проекты регионального значения, поскольку Монголия занимает первое место в мире по площади суши на душу населения. И представил обсуждение вопросов расширения и модернизации ГЭС на реке Эгийн-Гол и других генерирующих мощностей.

В результате переговоров было принято решение совместно с ООН решить проблему застопорившегося много лет гидроэнергетического проекта ГЭС на реке Эгийн-Гол и назначить группу профессиональных экспертов и исследователей для проведения оценка воздействия на водные ресурсы реки Сэлэнгэ и озера Байкал и ее доработка. Россия выразила поддержку проекту гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол и увеличению мощности ТЭЦ-З в Улан-Баторе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках его рабочего визита в Улан-Батор предложил расширить сотрудничество в энергетической области, для этого он предложил реализовать проект строительства Эгинской ГЭС совместно с российскими компаниями.

Отметим, правительство Монголии планирует построить гидроэлектростанцию на реке Эгийн-Гол мощностью 315 мегаватт, на что китайская сторона выделила 700 млн долларов.

В Монголии считают, что проект ГЭС является одним из особо важных в области энергетики страны. Начало строительства отложено на неопределенный срок из-за протестов России и других политических причин. По расчётам монгольских исследователей, в случае введения в эксплуатацию Эгинской ГЭС, страна за 20 лет сможет погасить полученные на ее строительство кредиты.