Владивосток, 9 сентября, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ встретился с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба правительства Монголии. Главы двух стран встретились в рамках VII Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке.

ФГКУ Росгранстрой Фрагмент монгольско-российской границы

Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ представил с трибуны Восточного экономического форума крупные портовые, энергетические и промышленные проекты и программы развития регионального значения, включенные в «Политику нового возрождения», и пригласил инвесторов к активному участию.

По данным монгольской стороны, в ходе двухсторонних переговоров достигнуты соглашения по проекту Эгинской ГЭС и поставке в Монголию нефтепродуктов. В ходе встречи с президентом России Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что есть полная возможность реализовать крупные энергетические проекты регионального значения, поскольку Монголия занимает первое место в мире по площади суши на душу населения. И представил обсуждение вопросов расширения и модернизации ГЭС на реке Эгийн-Гол и других генерирующих мощностей.

В результате переговоров было принято решение совместно с ООН решить проблему застопорившегося на много лет гидроэнергетического проекта ГЭС на реке Эгийн-Гол и назначить группу профессиональных экспертов и исследователей для проведения оценки воздействия на водные ресурсы реки Сэлэнгэ и озера Байкал и её доработки. Россия выразила поддержку проекту гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол и увеличению мощности ТЭЦ-З в Улан-Баторе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках его рабочего визита в Улан-Батор предложил расширить сотрудничество в энергетической области, для этого он предложил реализовать проект строительства Эгинской ГЭС совместно с российскими компаниями.

Отметим, правительство Монголии планирует построить гидроэлектростанцию на реке Эгийн-Гол мощностью 315 мегаватт, на что китайская сторона выделила 700 млн долларов.

В Монголии считают, что проект ГЭС является одним из особо важных в области энергетики страны. Начало строительства отложено на неопределенный срок из-за протестов России и других политических причин. По расчётам монгольских исследователей, в случае введения в эксплуатацию Эгинской ГЭС страна за 20 лет сможет погасить полученные на её строительство кредиты.