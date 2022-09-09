Лондон, , 01:20 — REGNUM Британский принц Чарльз, взявший себе новое имя — Карл III, будет официально объявлен королем Великобритании 9 сентября, сообщила газета The Times.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

8 сентября умерла его мать — королева Елизавета II.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее CBS News передал о том, что слова государственного гимна Великобритании «God Save the Queen» («Боже, храни Королеву!») изменят на «God Save the King» («Боже, храни Короля!»).

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