Нижний Новгород, 9 сентября, 2022, 01:17 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде строят комплекс по производству запасных частей для грузовых машин. Выпускать продукцию он начнёт уже в 2023 году, сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Artem Svetlov КАМАЗ

Инвестиции в импортозамещающий проект оцениваются не менее чем в 1,5 млрд рублей.

Новое предприятие будет преимущественно ориентироваться на работу с КамАЗом, деятельность которого пострадала из-за санкций.

Также стало известно о том, что комплекс будет заниматься не только производством, но и их хранением, а ещё доработкой большегрузных автомобилей и оказанием логистических услуг.

Сейчас завод готов на 30%. С запуском производства в Нижнем Новгороде появится 720 новых рабочих мест.