Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2022, 01:12 — ИА Регнум. В Сеть выложили первый трейлер второго сезона фантастического сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» (Star Trek: Strange New Worlds). Видео было опубликовано 9 сентября на портале Comicbook.

Скриншот из трейлера Фантастический сериал «Звёздный путь: Странные новые миры»

Ролик начинается с того, что лейтенант Звёздного флота Эрика Ортега (роль исполняет Мелисса Навия) в своём дневнике рассказывает об особенном дне, когда ей придётся пилотировать шаттл во время сложной посадки на неприветливую планету. Позже в кадре появляются персонажи Ла’ан Нуньен-Синг (Кристина Чонг), Спок (Итан Пек) и капитан Кристофер Пайк (Энсон Маунт).

Напомним, премьера первого сезона шоу «Звёздный путь: Странные новые миры» состоялась на сайте онлайн-кинотеатра Paramount Plus 5 мая 2022 года. Ожидается, что премьера продолжения сериала состоится в 2023 году.